Fenerbahçe Ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in scoutları teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ve Everton'da forma giyen iki yıldızı listesine ekledi. Kanarya iki isimde kararlı...

Kanarya'nın Everton forması giyen 26 yaşındaki ön libero Jean Phillippe Gbamin ve Tottenham'da oynayan sol kanat Ryan Sessegnon için Ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.

PEREİRA SOL KANAT İSTİYOR!

İngiliz medyası da takımlarında forma şansı bulamayan iki oyuncunun Süper Lig 'de forma giyebileceğine dikkat çekti. Bilindiği gibi Vitor Pereira yaz transfer döneminde de sol kanat istiyordu. Fildişili Gbamin, 2019 yılında Mainz'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer oldu. Sessegnon da yine aynı sezon Fulham'dan Tottenham'a 27 milyon Euro bedelle transfer edildi.

197 MAÇTA 7 GOL VE 6 ASİSTİ VAR

Toplam 197 maça çıkan Gbamin, 7 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Yıldız oyuncu kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördü. Everton'da forma giyen Jean Philleppe Gbamin'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 12 kez Fildişi Milli Takımı'nda forma giydi. Kulübü Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sadece 1 maçta oynadı. (Takvim)