Son Dakika gelişmesi... . Fenerbahçe'den yeni bir transfer atağı daha geldi. Sarı lacivertliler, Hırvat kulübü Rijeka’nın forveti Antonio Colak'a resmi teklif yaptı. Rijeka'nın başkanı Damir Miskovic Fenerbahçe'nin takımın forveti Antonio Colak için kendilerine resmi teklif yaptığını belirtti.

Almanya doğumlu olan Hırvat asıllı oyuncu, geçen sezonun başında Hoffenheim'dan Rijeka'ya transfer olmuştu. Geçen sene toplamda 40 maça çıkan Colak, 26 gol 4 asistlik performans göstermişti. Colak Almanya'da Kaiserslautern, Ingolstadt, Nürnberg, Darmstadt, Karlsruhe takımlarında forma giydi.





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