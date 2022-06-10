Jorge Jesus, yüksek bedelli teklifler gelmesi halinde Kim ya da Szalai’den birinin satışına onay vermişti. Ancak Portekizli teknik adam, zaman zaman 3’lü savunma da tercih ettiği için satış yapılması halinde yerine başka bir transfer de istiyor. Szalai’nin gönderilmesi halinde Fenerbahçe ’nin savunma için ilk adayının Abdülkerim Bardakçı olduğu öğrenildi. Macar yıldız gibi solak olan, oyun kurulumuna destek veren, sezonu 5 gol, 4 asistle kapatan 27 yaşındaki savunmacı için Konyaspor’a ilk teklif yapılacak. Yeşil-Beyazlılar, daha önce Beşiktaş ’ın da gündeminde olan yıldız futbolcusu için kapıyı 5 milyon Euro’dan (92 milyon 500 bin TL) açıyor.

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Liste hazırlanıyor

Fenerbahçe bu rakamı, takas formülüyle aşağı çekmek istiyor. Abdülkerim transferi için Konysapor’a sunulmak üzere bir oyuncu listesi hazırlandığı kaydedildi. Listede Samatta, Burak Kapacak, Mauricio Lemos, İsmail Yüksek gibi isimlerin yer alacağı öne sürüldü. Ayrıca Muhammed Gümüşkaya da kiralık olarak gönderilebilir. Takasın yanı sıra Sarı-Lacivertliler’in 2 milyon Euro da para önermesi bekleniyor.

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