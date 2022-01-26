Sarı-Lacivertliler’i önümüzdeki dönemde hareketli günler bekliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden bir an önce sol bek transferinin yapılmasını istemişti. Ayrıca forvet takviyesi de talep etmişti. Fenerbahçe , özellikle ‘acil’ olarak görülen sol beki bir an önce getirmek için düğmeye bastı. Birçok isimle görüşen, pazarlık masasına oturan yönetim Ghislain Konan’da karar kıldı. 26 yaşındaki oyuncunun Reims ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe, Fildişi Sahilli futbolcuyla el sıkıştıktan sonra Fransız ekibiyle de büyük öçlüde anlaşmaya vardı. Yönetim, Konan’ı kısa sürede Türkiye’ye getirerek Antalya Kampı’na yetiştirmeyi hedefliyor.

Muriç, Fener’i istiyor

Fenerbahçe, sol bek sorununu çözdükten sonra İsmail Kartal’ın ikinci önceliği olan forvete yönelecek. Bu bölge için başından beri 1 numaralı hedef Vedat Muriç’ti. Ancak son haftalarda West Bromwich, CSKA Moskova ve St.Etienne’in devreye girmesiyle bir anlamda Muriç’ten umut kesilmişti. Ancak 3 takımın girişimleri de sonuç vermedi. Bunda, Muriç’in Fenerbahçe’yi ısrarla istemesinin de payı var. Kosovalı yıldızın ısrarlı tavırları sonrası Sarı-Lacivertliler, Muriç’i kiralık olarak geri getirme konusunda yeniden umutlandı ve girişimler hız kazandı.

Şartları soruldu

Sarı-Lacivertliler’in forvette yedek planı ise Aleksandar Pesic. 12 golle ligin en skoreri olan Karagümrük’ün forveti, Hull City’nin teklifini, “Ailemle İstanbul’da kalmak istiyoruz” diyerek reddetmişti. Fenerbahçe de hemen devreye girdi. Karagümrük’e Pesic’in şartları soruldu. Yönetim, Vedat Muriç transferinde ilerleme kaydedemezse, 29 yaşındaki golcüye imza attırmayı planlıyor.