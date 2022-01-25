Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe 'de Muriç ismi ön plana çıkmasına rağmen Kosovalı forvet konusunda bir ilerleme olmamıştı. Bunun üzerine alternatiflere yönelen Sarı- Lacivertliler'in Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'i gündemine aldığı öğrenildi.

Ünlü telvizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin bu oyuncunun bonservisi için Karagümrük'le 2.5 milyon Euro'ya anlaşmasına rağmen Pesic, "İlgileri için Hull City ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederim ancak ailemle yaptığım görüşmelerin ardından İstanbul'da kalmaya karar verdim" diyerek teklifi geri çevirdi.

Bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertliler'in Karagümrük'le İstanbul'da kalmak istediğini açıklayan Pesic için temasa geçtiği bildirildi. 12 golle Süper Lig 'in en skorer ismi olan 29 yaşındaki golcünün transferinde Allahyar için Hull City'den gelecek 4.5 milyon Euro'nun kaynak olarak kullanılacağı öğrenildi.

Yusuf Dursun