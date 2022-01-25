Sarı-Lacivertliler, sezona tek sol bek Filip Novak ile başladı. 3’lü savunmayla oynayan Vitor Pereira, sol kanat bekinde Ferdi Kadıoğlu’ndan yararlandı. Ancak İsmail Kartal ile birlikte 4 defanslı sisteme geçilince, sol bek sıkıntısı başladı. Sivas deplasmanında Novak’ın sakatlanması ve Samuel’in defansın soluna geçmesiyle bu sıkıntı tavan yaptı. İsmail Kartal, transferde önceliğin sol beke verilmesini istedi. Yönetim, birçok oyuncuyu gündemine aldı, piyasa araştırması yaptı. İlk aday olarak River Plate’in yıldızı Fabrizio Angileri belirlendi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu ile prensip anlaşmasına varılsa da Arjantin ekibiyle orta yol bulunamadı.

Yeşil ışık yaktı

Pazarlıklar devam ederken son anda gündeme yeni bir isim girdi: Ghislain Konan... Fransa’da Reims forması giyen Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe ’nin Reims’le kurduğu ilk temasın olumlu geçtiği, 26 yaşındaki sol bekin de transfere yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Konan, bir adım öne geçti. Fenerbahçe, Angileri için River Plate ile son bir görüşme yapmayı planlıyor. Yine sonuç çıkmazsa, Sarı- Lacivertliler’in yeni sol beki Konan olacak gibi görünüyor.