Fenerbahçe'de Vedat Muriç konusu hala çözüme kavuşmazken, yönetim hem tecrübeli hem de maliyeti az isimlere yönelmeye devam ediyor. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak gibi isimlere bonservis ödemeyen Sarı Lacivertliler, Vedat Muriç'ten gelecek bonservis bedelinin de hepsini kullanamıyor. TFF'yle harcama limitleri konusunda da sorun yaşayan Kanarya son olarak Enner Valencia'ya yöneldi.

Trtspor'da yer alan habere göre; teknik direktör Erol Bulut yönetimden bonservisi elinde bulunan Enner Valencia'yı istedi. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet bu sene Tigres formasıyla Meksika'da çıktığı toplam 29 maçta 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.











