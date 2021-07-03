Fenerbahçe ’de tüm camia ve taraftarlar yeni teknik direktörün kim olacağına kilitlenirken ismi gündeme gelen Slaven Biliç’in kulübü Beijing Guoan’dan vize alamadığı ortaya çıktı.

Daha önce Beşiktaş ’ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakmasına rağmen 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibinin başkanın izin vermemesi nedeniyle teklifi geri çevirmek zorunda kaldığı ifade edildi. (Hürriyet)







