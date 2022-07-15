Son olarak Joao Pedro transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray , bu kez sürpriz bir isim için devredeler. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Eric Bailly ile ilgilendikleri belirtildi.





Transferi Kim Min-jae belirleyecek!

Napoli, Kim Min-jae transferini bitirmek isterken Rennes'in avantajlı duruma gelmesi alternatif isimleri gündeme taşıdı. Napoli'nin Eric Bailly ile ilgilendiği belirtildi. Nitekim Manchester United'dan ayrılmak isteyen Bailly'nin de Serie A'da oynamaya sıcak baktığı aktarılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray da devrede

Area Napoli, Eric Bailly'nin transferi noktasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da görüşme halinde olduklarını belirtti. Fenerbahçe'de Kim Min-jae'nin muhtemel ayrılığı, Galatasaray'da Marcao'nun Sevilla'ya transferi iki takımı da arayışa iterken dikkatler aynı isme çevrilmiş durumda.

2016'da 38 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal'den Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, artık farklı bir takıma gitmek istiyor. Fakat Bailly'nin gideceği takımdan Manchester United'da yıllık kazandığı 5.8 milyon Euro'yu talep ettiği aktarılmakta.