Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Lincoln, Bruma, Joshua King, Tiago Çukur, Emre Mor, Gustavo Henrique, Willian Arao, Joao Pedro, Luan Peres ve Ezgjan Alioski'nin ardından 11. takviyesini kaleye yaptı.

Berke Özer'in ayrılığı sonrası yedek kaleci arayışlarını sürdüren Kanarya, Dinamo Kiev maçında Altay Bayındır'ın sakatlık geçirmesiyle çalışmalarına hız verdi ve Göztepe 'den İrfan Can Eğribayat'ı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Göztepe Spor Kulübü’nün formasını giyen İrfan Can Eğribayat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamıştır. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. İrfan Can Eğribayat’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Göztepe, İrfan Can'ı 500 bin Euro bonservisle 2020-2021 sezonunun başında Adanaspor'dan transfer etmişti. U16 Milli Takımı'ndan başlayarak U21 Takımı'na kadar Ay Yıldızlı formayı terleten 23 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

Adanaspor'da 69 maça çıkan, 19 maçta kalesini gole kapatan genç eldiven, Göztepe'de ise çıktığı 67 maçta 11 maçta rakiplere geçit vermedi.







