Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe - Gomis

Fenerbahçe - Gomis mesaisi her an başlayabilir! Suudi kulübü Al Hilal'in Bafetimbi Gomis'in sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmama ihtimalinin doğması sonrasında menajer Etienne Mendy'den çarpıcı bir hamle geldi. Mendy 35 yaşındaki Fransız golcü için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti.

Yeni sezon öncesi çok büyük bir kadro değişimine hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ancak bu kez hamle sarı-lacivertlilerden gelmedi.

İddiaya göre Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, Fransız golcünün transferi için Fenerbahçe ile temasa geçti.Bir süredir Suudi kulübü Al Hilal'ın Gomis'in sözleşmesindeki tek taraflı opsiyon maddesini kullanmayacağı konuşuluyordu. Mendy'nin 35 yaşındaki forveti F.Bahçe'ye önerdiği öğrenildi.

Türkiye'ye gelmek istiyor

Daha önce de iki kez Fener'in gündemine giren Gomis, tercihini Al Hilal'de kalmaktan yana kullanmıştı. Ancak tecrübeli yıldızın bu kez Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

74 maçta 54 gol attı

2017-18 sezonunda Galatasaray ile gol krallığı yaşayan Gomis konusunda sarı-lacivertlilerin tavrı merak konusu. Fransız forvet Al Hilal'de 74 maça çıkarken, 54 gole attı ve 10 asist yaptı.