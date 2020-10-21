Süper Lig'e yaptığı dikkat çekici transferlerle giren Fenerbahçe'nin, İngiliz golcü Danny Welbeck'e de teklif yaptığı ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetisinde yer alan habere göre; Fenerbahçe sezon başında İngiliz golcü Danny Welbeck ile de masaya oturdu.

Watford ile sözleşmesi sona erdikten sonra Brighton ile anlaşan Welbeck'e, Sarı Lacivertliler yüklü bir teklifle gitti. Fenerbahçe, oyuncuya haftalık 140 bin Pound'luk bir teklif yapmasına karşın, İngiliz golcü Premier Lig'de kalmak için bu teklifi reddetti.

Sezona 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile başlayan Fenerbahçe, 18 transferle yeni sezona başlamıştı.

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce 224 Premier Lig maçına çıktı. Danny Welbeck bu maçlarda 44 gol atarken 27 kez de asist yaptı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United ve Arsenal gibi takımların da formasını giyen Danny Welbeck, sezon başında bir başka Premier Lig temsilcisi Brighton'a imza atmıştı.



