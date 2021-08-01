Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Terim, geçtiğimiz sezonun devre arasında Brentford'dan kiraladıkları Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrolarında görmek istediğini belitti.

'İlgileniyoruz, uğraşıyoruz ve istiyoruz'

Başkan Burak Elmas'ın Brentford Başkanı ile bizzat görüştüğünü vurgulayan Terim, ''Halil’le ilgileniyoruz, uğraşıyoruz ve istiyoruz. Başkanımız bizzat kendisi kulüplerin başkanlarına veya CEO’larına telefon açıyor. Görüşmeler sürüyor. Hazırlık kampından döndükten sonra bir karar verecekler. Onun için biraz zaman gerekiyor.'' dedi.





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