Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ayrılacak oyuncuyu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılacakları öne sürülen Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli için şu ana kadar herhangi bir teklif almadıklarını söyledi.

Takımdaki genç oyunculara transfer tekliflerinin bulunduğunu aktaran Terim, "Falcao ve Feghouli’ye şu an teklif yok. Jimmy Durmaz’ın bir durumu var. Bazı genç oyuncularımızı istiyorlar. Mümkünse bazı genç oyuncularımızı tutmak istiyorum, Atalay ve Kaan gibi. Onları bırakmak istemiyorum. Bir kısmını oynamaları için vereceğiz. Eğer gitmeme niyetinde olan varsa kadro mühendisliğimize saygı duyacaklar." ifadelerini kullandı.

"Stoper almayı düşünüyorum"

Transferin dinamik bir süreç olduğunu belirten Fatih Terim, şunları ifade etti:

"Bitinceye kadar kimse ne yaptığınızı bilemez. Benim listem üç kişide var. Bende de duruyor. Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bazı yerlerde bunu istediğini söylemişti. Yarın başka bir imkan, teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki bu rakam nereden çıktı dersiniz, inanamazsınız. Dönem transferi yapmak zorunda olduğumuz zamanlar vardı. Diagne’yi biz aldığımız zaman, Ozan Kabak’tan gelen parayı ancak o dönemde harcayabiliyorduk. Finansal fair play gereği kış döneminde kulübün kasasına giren transfer parasını yazın bonservise taşıyamıyorduk. O dönem Diagne’yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk. Luyindama için olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Stoper almayı düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper düşünüyoruz. Geldik, Ndiaye’yi büyük rakama sattık. Ozan’dan, Rodrigues’ten, Gomis ve Fernando’dan büyük rakamlar aldık. Taraftar ister. Bu da doğal; ama geçen gün de söyledim. Kafamdaki, aklımdakini yapabilecek bir takım sahada istiyorum."