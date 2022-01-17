Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor 'da sürpriz transfer gelişmesi yaşandı. Aytemiz Alanyaspor, Erencan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli genç santrforu oynatacağını ifade etti. Akdeniz temsilcisi 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif etse de İstanbul temsilcisi bu teklifi kabul etmedi. Eyüpspor, Erencan Yardımcı için 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu belirledi. Bu rakam ise Alanyaspor tarafından kabul edilmedi.

Alanya ekibi, Erencan'ın transferi için Eyüpspor'a Ahmet İldiz'i kiralık olarak gönderdi.

2. Lig'in en pahalısı olmuştu

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 Milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu oldu.

Gerçekleştirilen bu pahalı transferin büyük kısmını Eyüpspor sponsoru karşıladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin %85’lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır" dedi.

Sosyal medya onu etkilemedi

Geçen sezon gerçekleşen bu transfer sosyal medyada geniş yer bulurken, Erencan Yardımcı, gelen yorumlarla ilgili düşüncelerini ilk olarak Ajansspor'a açıkladı. Yardımcı, "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Ajansspor







