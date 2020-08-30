Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği hatta transfer için Roberto Carlos'la bir görüşme bile yaptığı belirtilen Eran Zahavi'nin ülkesinin takımlarından Maccabi Tel Aviv'le anlaştığı belirtildi. İsrail medyasından GLZ Radio'nun haberine göre oyuncu yıllık 1 milyon euro ve Şampiyonalr Ligi bonusu karşılığında bir önceki takımı olan Maccabi'ye transfer oldu.

Zahavi, 7,5 milyon euro karşılığında Maccabi'den Çin takımı Guangzhou'ya transfer olmuştu. 33 yaşındaki oyuncu Temmız ayının sonunda başlayan Çin liginde 7 maçta 4 gol 1 asistlik iyi bir performans sergilemişti.







