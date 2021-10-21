Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk transferini Fenerbahçe 'den Mauricio Lemos'la yapmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 'kefilim' diyerek transfer ettiği Mauricio Lemos'u yeni sezonda kadrosuna katacak.

FENERBAHÇE LEMOS TRANSFERİNDE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği ve sezon sonuna kadar Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos transferinde Fenerbahçe'nin Başakşehir'e zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İki ekip arasındaki iyi ilişkiler ve Emre Belözoğlu faktörü sebebiyle transfere kesin gözüyle bakılıyor.

1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1,5 milyon euro karşılığında Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'un Sarı-Lacivertlilerle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

EMRE BELÖZOĞLU DÜN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Emre Belözoğlu dün yaptığı açıklamada "Bu haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Gelecek sene genç ve dinamik bir takım olma hedefimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. (Akşam)