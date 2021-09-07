Galatasaray 'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon kadrosuna Nelsson, Cicaldau, Morutan, Boey, Van Aanholt gibi kaliteli yabancı isimleri katan Galatasaray, daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny ile transfer görüşmesi yapmıştı.

UEFA'ya listenin verileceği son gün transferi yetiştirmek isteyen Galatasaray, Elneny'den vazgeçmişti. Bu transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

GALATASARAY'A AYRI BEŞİKTAŞ'A AYRI TARİFE!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için Elneny ile görüşmüştü.

Mohamed Elneny'nin transferi konusunda Beşiktaş da istekliydi. Elneny'nin kendi menajeri Beşiktaş'tan 1.7 milyon € talep etti.

William D'avila'nın devreye girmesiyle Elneny, Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro ve dört senelik sözleşme istedi.

BAŞKAN BURAK ELMAS KARŞI ÇIKTI!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mohamed Elneny transferinin bu maliyetlerde bitmesini istemedi. Başkan Elmas, '4 sene boyunca böyle bir kontratı kulübe bağlamam' diyerek transferi veto etti.

Beşiktaş da Elneny'den vazgeçerek Barcelona'nın Boşnak orta sahası Miralep Pjanic'i kiraladı. Galatasaray, diğer alternatiflere yöneldi.



