Beşiktaş 'taki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte serbest kalan Domagoj Vida'nın yeni takımı resmen açıklandı. Yunan ekibi, Vida ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2024 yılına kadar kendini AEK'ya bağlayan sözleşmeye imza atan Hırvat oyuncunun, Yunan medyasında yer alan bilgilere göre başkent ekibinden yıllık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

2018 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 163 maçta 16 gol ve 1 asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig , 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.