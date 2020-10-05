Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe, bir dünya yıldızını kadrosuna katmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir kanat transferi konusunda gündeminde olan İtalyan ekibi Roma’nın oyuncusu Diego Perotti'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilen ve Karagümrük maçını da statta takip eden Perotti, detaylı bir sağlık kontrolünün ardından kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı.

Arjantinli kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme yapılacağı ve tecrübeli futbolcunun bu süreçte de kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro, bonuslarla birlikte de yaklaşık 3 milyon Euro alacağı öğrenildi. Roma’da senelik 3.5 milyon Euro kazanan Perotti için Kanarya’nın kasasından bonservis bedeli çıkmayacağı ifade edildi. Her iki kanatta da oynayabilen ve son derece teknik bir oyuncu olan yıldız oyuncu, geçen sezon Çizme temsilcisinde 26 maça çıktı, rakip fileleri 6 kez sallarken, 4 de asist yaptı.



