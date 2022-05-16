Bu sezon Manchester United'da kâbus gibi bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo için Fransa basını gündemi sarsacak bir transfer iddiasında bulundu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olan Portekizli yıldız için Paris Saint-Germain devreye girdi.

CRISTIANO RONALDO VE MESSI BİR ARAYA GELEBİLİR

Fransız basınından aktardığı habere göre, Eski İngiliz milli futbolcu Paul Merson, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılacağını iddia etti. Merson, 37 yaşındaki oyuncu için en doğru adresin de PSG olacağını belirtti.

Paul Merson, Paris Saint-Germain'in Cristiano Ronaldo'ya ilgisi hakkında, "PSG'yi Ronaldo için bir şans olarak görüyorum, çünkü kısa vadede Mbappé'nin yerine geçebilir. PSG'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Ronaldo da bu yarışmada güvenli bir bahis. Goller atıyor, forma satıyor ve bunların hepsini Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. Fransız ligi PSG için kolay ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya odaklanabilirler." ifadelerine yer verdi.

PSG'DEN SÜRPRİZ RONALDO HAMLESİ

Paul Merson ayrıca, duyum aldığı kaynak Sportskeeda'ya dayandırdığı bilgilerine göre, "Belki gelecek sezon tüm zamanların en iyilerinden ikisi olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi aynı takımda görebiliriz." diyerek Paris temsilcisin 37 yaşındaki süper stara olan ilgisi için transferde somut adımlara geçtiğini de belirtti.