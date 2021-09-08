Son dakika transfer haberi! Chidozie Awaziem Aytemiz Alanyaspor'da
Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 23 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına kiraladı. Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper bugün Alanya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Aytemiz Alanyaspor 'dan sürpriz transfer ... Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 23 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına kiraladı.
Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper bugün Alanya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.
5 milyon Euro'ya transfer yapmıştı
Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.
Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.92 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Yakup Çınar - Fanatik özel