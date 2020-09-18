Son dakika transfer haberi: Cengiz Ünder

Cengiz Ünder, İngiltere macerasına resmen başladı. İtalyan devi Roma'daki başarılı performansının ardından Ada'nın yolunu tutan genç yıldız, Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City için sağlık kontrolünden geçti. Roma ile Leicester arasında yapılan anlaşma gereği 3 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro satın alma bedeli ile Premier Lig'e adım atan Cengiz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen Leicester City futbolcusu olacak.

Leicester City ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalaması beklenen Cengiz'in yıllık 3.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor. Transferin resmileşmesinin ardından Cengiz Ünder, Leicester City kadrosundaki ikinci Türk futbolcu olacak. Cengiz'in hafta sonunda Premier Lig'de oynanacak Leicester City - Burnley maçına yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

Leicester City-Burnley maçı 20 Eylül Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak. Cengiz Serie A kariyeri boyunca, 70 resmi maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. Cengiz, 2016'da Altınordu'dan Başakşehir'e transfer olmuş, 1 sezon sonra 14 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Roma tarafından transfer edilmişti.