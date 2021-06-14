La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Çok için verilen yeni kararı İspanya basını duyurdu.

Marca'nın haberine göre; Emre Mor'un Celta Vigo ile yola devam etme ihtimali bulunmuyor. Başkan Carlos Mourinho'nun kararını verdiği ve Türk futbolcu için teklif beklendiği belirtildi.

13 milyon Euro ödemişlerdi!

Emre Mor, hazırlık kampındaki kamplarda da yer alamayacak. Futbolcu ve menajerinin de Celta Vigo'da kadro planlamasında yer almadığını bildiği de ifade edildi.

Celta Vigo, Emre için 13 milyon euro ödeyerek kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz sezon 13 maça 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.