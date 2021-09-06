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Son dakika transfer haberi! Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo'yu kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen forması giyen Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 11:37 Son Güncelleme:
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Son dakika transfer haberi! Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo'yu kiraladı

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Süper Lig ekipleri kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu takımlardan birisi olan Çaykur Rizespor , Bayer Leverkusen forması giyen 26 yaşındaki Finli forvet Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Karadeniz ekibi, transferi şu ifadelerle duyurdu:

Çaykur Rizepsor'umuz 26 yaşındaki Finli hucüm oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine katmıştır.

Joel Pohjanpalo'ya kulubümüze "Hoş Geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. 

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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