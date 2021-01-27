Son dakika transfer haberi...Fenerbahçe, Queens Park Rangers takımından 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de 21 numaralı formayı giyecek.









Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Queens Park Rangers’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine Çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel!" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1354496115840839683







