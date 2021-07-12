Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ın Al Nassr'a gitmesi, Cenk Tosun'un de Everton'a geri dönmesinin ardından yönetimden 2 forvet takviyesi istedi. Bu doğrultuda siyah beyazlı takımın gündemine Diego Costa, Hulk ve Edin Dzeko gibi isimler geldi.

Sergen hocanın bir yıldız forvet transferini istediği ikinci isim için ise farklı isimlerin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Antalyaspor'dan Göztepe'ye transfer olan 34 yaşındaki futbolcu Adis Jahovic için siyah beyazlıların harekete geçtiği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi olan Jahovic için siyah beyazlı yönetim, İzmir ekibinin kapısını çaldı. Makedon futbolcunun şartlarını sorgulayan Beşiktaş yönetimi, Göztepeli yöneticilerle görüşmelerini sürdürüyor.

Transferin 500 bin euro gibi cüzi bir bedelle gerçekleşebileceği iddia ediliyor.





Adis Jahovic, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de forma giyiyor. Göztepe, Konyaspor , Yeni Malatyaspor, Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Jahovic geçen sezon devre arasında yeniden Göztepe'nin yolunu tuttu.

34 yaşındaki forvet oyuncusunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Ömer Necati Albayrak



