Beşiktaş formasıyla geçen sezon kiralık olarak görev yapan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, ortaya koydukları başarılı performanslarla takımlarını çifte şampiyonluğa ulaştıran etkenler arasında yer almıştı. İlk etapta bu ikiliden sadece Valentin Rosier’in bonservisini alma planı bulunan yönetim, Leicester City’nin Ghezzal’iı bonservisini 10 milyon Euro’dan, önce 6’ya sonra da 4’e indirmesi sonrasında Cezayirli oyuncunun da peşine düşmüştü.

Bir adım sonrası imza

Son olarak Valentin Rosier’le yıllık 1.4 milyon Euro’ya, kulübü Sporting’le de 4.4 milyon Euro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 20 pay üzerinden anlaşan Kara Kartal, Ghezzal için de pazarlıkları imza aşamasına getirdi. Tecrübeli kanat oyuncusuyla seneliği 2.5 milyon Euro maaştan el sıkışan ve İngiliz ekibiyle de 4 milyon Euro’dan mutabakata varan idareciler, 2 futbolcu konusunda da önemli aşama kaydetmesine rağmen ödeme planında kulüpleri henüz ikna edemedi.

Başka kulüpler de devrede

Hem Rosier’e hem de Ghezzal’e Beşiktaş’tan daha iyi şartlar sunan kulüpler olmasına rağmen iki oyuncunun da önceliği Kara Kartal’dan başkası değil... Özellikle Rosier, Beşiktaş’a olan aşkını sosyal medya hesabından net şekilde açıklarken Ghezzal de menaceri aracılığıyla yeni sezonda Kara Kartal’ın parçası olmaya devam etmeyi istediğini belirtti. İki futbolcunun da bir an önce imzaların atılıp İstanbul’a gelmeyi istediği belirtildi. Bundan dolayı oyuncuların menacerlerinin sürecin artık noktalanması için hemen hemen her gün Beşiktaşlı yöneticilerle görüşüp son noktayı koymalarını istediği kaydedildi.

Başkan, limitleri düşünüyor

Rosier için Erdal Torunoğulları, Ghezzal konusunda da Emre Kocadağ, temaslarda imza aşamasına gelse de imzayı atacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi, bonservis bedellerinin taksitli olarak ödenmesinde ısrarcı... İki yöneticinin, hemen hemen her gün başka kulüplerle adı anılmaya başlayan oyuncuların bir an önce transferinin sonuçlanması için yoğun çaba içerisinde olduğu ifade edildi. Başkan Çebi’nin de kulüp menfaatleri ve limitlerini düşünerek ödeme planını istediği şekilde yapmakta kararlı olduğu öğrenildi.

Gökmen Özcan