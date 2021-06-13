Kartal’da kiralık sözleşmesi biten Rachid Ghezzal en kısa süre içinde geleceğinin netleşmesini bekliyor. Siyah-beyazlı kulüple henüz sözleşme yenilemeyen Teknik Direktör Sergen Yalçın da, Cezayirli yıldızın mutlaka takımda tutulmasını istiyor.

Sergen Yalçın’ın hafta arası yöneticilerle yaptığı son görüşmede Ghezzal ile ilgili düşüncelerini bir kez daha dile getirdiği aktarıldı. Siyah-beyazlı yöneticilerin de kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan yetenekli futbolcunun bonservisini alabilmek için Leicester City ile pazarlıklara devam ettiği vurgulandı.





Ancak Beşiktaş Yönetimi çok sayıda Arap, Fransız ve İtalyan kulübünün de Rachid Ghezzal’in peşinde olması nedeniyle Leicester City ile kendi şartları ile anlaşmakta ciddi zorluk yaşıyor. İngiliz ekibi, Beşiktaş forması altında çok başarılı bir sezon geçiren ve çifte şampiyonluk yaşayan Cezayirli oyuncuyu 6-7 milyon eurodan düşük bir bonservisle bırakmaya yanaşmıyor.

Liste hazırlandı

Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr ile anlaşan Vincent Aboubakar gibi Ghezzal’in de elden kaçması ihtimaline karşılık bazı çalışmalar yapıyor. Siyah-beyazlıların sağ kanat için alternatif isimlerin yer aldığı bir liste hazırladığı ve Cezayirli oyuncunun ayrılması halinde bu oyunculara teklif götürüleceği ileri sürüldü.

Müthiş çıkış

Rachid Ghezzal geçen sezon ortaya koyduğu müthiş performansla çifte şampiyonlukta başrolü oynadı. 35 resmi maçta 8 gol, 18 asiste imza atarak kulüp tarihine adını yazdıran Cezayirli futbolcu bonservis değerini 5.5 milyon eurodan 12 milyon euroya çıkardı. Güncel değerini iki kattan fazla artıran Ghezzal, siyah-beyazlı forma altında adeta yeniden doğdu. (Skorer)

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