Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş son bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar orta alana takviye yapmak için kolları sıvamış durumda. Yönetim bonservisi elinde olan Fernando Martins ile yeniden temasa geçti.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Alınan bilgilere göre Beşiktaş daha önce görüştüğü ancak parasal konularda anlaşamadığı Brezilyalı yıldızı ikna için kolları sıvadı. Fernando'nun da Siyah-Beyazlı takıma gelmeyi çok istediği ifade ediliyor.

HEDEF 1.5 MİLYONA BİTİRMEK!

Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro isteyen Sambacı'nın isteğini 2 milyon Euro seviyelerine çektiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim ise 1.5 milyon Euro'ya transferi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

ÇİN KULÜBÜ İLE YOLLARI AYIRDI

6 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 29 yaşındaki Fernando Martins son olarak Çin kulübü Gouan'da forma giymiş, ancak sözleşmesini feshedip serbest kalmıştı.

ÖNEMLİ BİR TECRÜBE VE KALİTE

Daha önce Sampdoria, Spartak Moskova ve Shakhtar formasını da giyen Fernando Beşiktaş'a güç katacak bir isim. (Takvim)