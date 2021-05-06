Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Cezayirli Nabil Bentaleb, Beşiktaş'a önerild,. Siyah- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.

KASIĞINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ

Beşiktaş yönetimi, ilk imzasını Salih Uçan ile atmaya hazırlanırken diğer isme lig bitiminde karar verecek... Bu sezon sadece 10 karşılaşmada forma giyen Nabil Bentalep, Mart ayında kasığından ameliyat geçirdi.

17 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Kariyerinin önemli bölümünü Tottenham'da geçiren Cezayirli oyuncu, 2017 yazında 17 milyon Euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Bentaleb 35 kez milli formayı giydi. (Takvim)