Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralandığı Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Jackson Muleka için Süper Lig'in devleri temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş ve Galatasaray 'ın Jackson Muleka için yaptıkları teklifler de açıklandı.

Belçika'dan ayrılıyor

DH Les Sports+ haberine göre Standard Liege, Muleka'nın gelişim sağlaması adına oyuncuyu Türkiye'ye kiralamıştı ama plan değişiklik gösterdi. Standard'a dönmekten memnun olmayan Muleka, takımda katılmasından bu yana geçen iki senenin ardından ayrılmaya hazırlanıyor.

Kasımpaşa'ya ret!

Muleka için ilk etapta geçtiğimiz sezon formasını giydiği Kasımpaşa, Standard'a teklifini sundu. Oyuncunun bonservisini almak isteyen Kasımpaşa'nın 2.2 milyon euro şeklindeki önerisi, Belçika ekibi tarafından reddedildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif

DH Les Sports+'ın edindiği bilgilere göre Beşiktaş ve Galatasaray, Muleka için 3 milyon euro bonservis önerisiyle Standard'ın kapısını çaldılar. Transfer adına daha istekli taraf Galatasaray'ın bir adım önde olduğu ifade edilmekte.

İşte istenen bonservis

Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3'er milyon euro şeklindeki tekliflerine rağmen Standard, daha yüksek bir bedel istiyor. Çünkü eski takımı Mazembe, Kongolu oyuncunun transferinden %50 pay alacak. Bu nedenle Standard da 2020'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki golcü için 4.5-5 milyon euro seviyelerinde bonservis talep ediyor.

Oyuncunun tercihi

Muleka'nın Türkiye'de kalma ihtimaline sıcak baktığı ifade ediliyor. Fakat 22 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyerine Kasımpaşa ile devam etmek istemiyor.