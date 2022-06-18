Son dakika | Transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'dan Muleka için resmi teklif!
Son dakika haberi... Geride bıraktığımız sezonun devre arasında katıldığı Kasımpaşa'da 14 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 4 asist ile dikkatleri çeken Jackson Muleka için Beşiktaş ve Galatasaray'ın Standard Liege'e tekliflerini sundukları belirtildi. Muleka transferinde Kasımpaşa da teklif sunmasına rağmen oyuncunun bu ihtimale çok sıcak bakmadığı aktarılmakta.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralandığı Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Jackson Muleka için Süper Lig'in devleri temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş ve Galatasaray 'ın Jackson Muleka için yaptıkları teklifler de açıklandı.
Belçika'dan ayrılıyor
DH Les Sports+ haberine göre Standard Liege, Muleka'nın gelişim sağlaması adına oyuncuyu Türkiye'ye kiralamıştı ama plan değişiklik gösterdi. Standard'a dönmekten memnun olmayan Muleka, takımda katılmasından bu yana geçen iki senenin ardından ayrılmaya hazırlanıyor.
Kasımpaşa'ya ret!
Muleka için ilk etapta geçtiğimiz sezon formasını giydiği Kasımpaşa, Standard'a teklifini sundu. Oyuncunun bonservisini almak isteyen Kasımpaşa'nın 2.2 milyon euro şeklindeki önerisi, Belçika ekibi tarafından reddedildi.
Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif
DH Les Sports+'ın edindiği bilgilere göre Beşiktaş ve Galatasaray, Muleka için 3 milyon euro bonservis önerisiyle Standard'ın kapısını çaldılar. Transfer adına daha istekli taraf Galatasaray'ın bir adım önde olduğu ifade edilmekte.
İşte istenen bonservis
Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3'er milyon euro şeklindeki tekliflerine rağmen Standard, daha yüksek bir bedel istiyor. Çünkü eski takımı Mazembe, Kongolu oyuncunun transferinden %50 pay alacak. Bu nedenle Standard da 2020'de 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki golcü için 4.5-5 milyon euro seviyelerinde bonservis talep ediyor.
Oyuncunun tercihi
Muleka'nın Türkiye'de kalma ihtimaline sıcak baktığı ifade ediliyor. Fakat 22 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyerine Kasımpaşa ile devam etmek istemiyor.