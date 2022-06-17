Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Kartal, görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada oyuncunun sözleşme detaylarına yer verildi.





İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

6 SEZON PREMİER LİG'DE FORMA GİYDİ

Premier Lig temsilcisi Wolverhampton ile kontratının tamamlanmasının ardından serbest kalan 32 yaşındaki futbolcu Fas Milli Takımı’nın kaptanlığını yapıyor. Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattı. 6 sezon forma giydiği Wolves ile 206 resmi maça çıkan Romain Saiss 15 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.