1.5 yıldır kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen milli futbolcuyu Beşiktaş da istiyor. Transferde son derece kararlı olan siyah beyazlılar oyuncunun bonservisine sahip olan Brentford Kulübü ile temasa geçip, kiralamak istediklerini resmen iletti.

Beşiktaş’ın bu çabasına karşın Dervişoğlu Transfer için kararını vermiş değil. Süper Lig ’den başka teklifler de alan Halil, 11 Haziran’daki seçim sonrası yönetime gelecek yeni başkan ve teknik direktörün tutumlarına göre kararını verecek. (Hürriyet)