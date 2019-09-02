Son dakika transfer haberi: Berkay Özcan imzayı attı

Son dakika transfer haberi... Transfer döneminin bitimine saatler kala Başakşehir, bir transfer daha açıkladı. Turuncu lacivertli ekip, bonservisi Stuttgart'ta bulunan milli oyuncu Berkay Özcan'ı bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.





21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

Başakşehir kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan’ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart’tan Hamburg’a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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