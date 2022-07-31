Son dakika | Transfer haberi: Belotti, Roma ile anlaştı

Torino ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Andrea Belotti'nin yeni takımı belli oluyor. İtalyan golcü, Roma'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Belotti, Jose Mourinho'nun ekibinin yaptığı teklife 'evet' dedi. İtalyan golcünün Monaco, Nice gibi ekiplerden daha cazip teklifler alsa da tercihini Roma'dan yana kullandığı aktarılmakta.

Transfer döneminde Belotti'nin ismi Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Türk takımlarıyla anılırken özellikle son dönemde Fenerbahçe'nin kendisi için devrede olduğu belirtilmekteydi.

Roma'nın Belotti transferini resmen açıklamak için kadroda boşluk yaratmak istediği ve bu doğrultuda da Shomurodov'un Bologna'ya gönderileceği ifade edilmekte.