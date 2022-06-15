Bayern Münih, bir süredir gündeminde olan Sadio Mane transferini bitirmeye çok yakın... Alman devi, oyuncuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern Münih ve Sadio Mane arasında sağlanan bir sözlü anlaşma bulunuyor. Oyuncunun üç yıllık sözleşmesi hazır durumda.

Bayern Münih, şimdi ise Liverpool ile son görüşmeleri gerçekleştirmek adına girişimlerini hızlandıracak. Mane de Bayern Münih de oynamak isterken bunun farkında olan Liverpool'un transfere uygun şartlarda izin vermesi bekleniyor.