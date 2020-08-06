Kadrosunda 7 isim 30 yaş ve oyunculardan oluşurken, öncelikli hedef kadroyu gençleştirmek.

Bu hedefin yanı sıra, bonservisi elinde oyuncular da fırsat transferleri olarak ön plana çıkıyor.

Bu transferlerden bir tanesi de Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım. Geçtiğimiz sezon 18 lig maçında görev yapan Hasan Ali, 3 asistlik katkı vermişti.

Geçtiğimiz sezon beklerinden oldukça katkı alan Medipol Başakşehir, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla yakından ilgileniyor. (Beinsports)















