Ocak ayında kanat bölgesine bir transfe yapmak isteyen Trabzonspor , arayışlarına başladı. Sezon başında görüşülen Cristian Tello ismi yine gündeme geldi.

TELLO GELİRSE BİR İLK OLACAK

Cristian Tello, Trabzonspor'a transfer olursa bordo mavili takımın tarihindeki ilk İspanyol futbolcu olacak.

Sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak için ocak ayında takıma bir kanat oyuncusu alacak olan Trabzonspor'da gündem Cristian Tello… Bordo-mavililer, sezon başında da istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Real Betis'in İspanyol yıldızı için yeniden girişimde bulunacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şartların uygun olması halinde 30 yaşındaki futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi. Daha önce Barcelona'nın bonservisten sahip olduğu yüzde 25'lik pay için 5 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, tekrar şansını deneyecek.

BARCELONA'DA PİŞTİ

La asia'dan yetişen Cristian Tello, Barcelona'da 86 maça çıkıp 20 gol-14 asiste imza atmıştı. 2017'de 4 milyon Euro'ya Real Betis'e giden 30 yaşındaki oyuncu, burada da 114 karşılaşmada 20 gol-7 asistlik performans ortaya koydu. (Sabah)