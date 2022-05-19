Barcelona, başkan Bartomeu döneminde transfer fiyaskoları nedeniyle ekonomik anlamda büyük darbe yedi. Laporta, yeniden Barça’yı ayağa kaldırmak için çabalasa da pandeminin de etkisiyle tarihinin en önemli ekonomik krizlerinden birini yaşayan İspanyol ekibi, efsanesi Lionel Messi‘yi kaybetmişti. Sezona Koeman ile başlayan, ardından Xavi’yi takımın başına getiren Bordo-Mavililer kötü bir sezonu geride bıraktı. Barcelona, yeni sezonda yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde iddialı hale gelmek için transferde gözünü kararttı. Katalan devi önceliği, bonservisi elinde olan oyunculara verdi. Milan’ın orta sahadaki yıldızı Franck Kessie ile anlaşan Barcelona, Chelsea’nin savunma oyuncuları Cesar Azpilicueta ve Andreas Christensen’i de aynı şekilde kadrosuna katmaya çok yakın.

40 milyon Euro

Asıl bomba ise Robert Lewandowski olacak. Polonyalı süper golcü, Bayern Münih’ten ayrılmak istediğini açıklamıştı. Lewa, Barcelona’ya transfer olmayı hedefliyor. Bayern Münih, 1 sene daha sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldızı satmak istemediğini açıklasa da Barça’nın teklifi sonrası bu durum değişebilir. İspanyol ve Alman basını, Barcelona’nın Lewandowski için resmi teklifi hazırladığını yazdı. İspanyol ekibinin Bayern’in kapısını 40 milyon Euro’yla çalması bekleniyor. Tecrübeli golcünün bu transferde çok istekli olması nedeniyle Alman ekibinin teklifi kabul edebileceği kaydedildi.