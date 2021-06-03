TFF 1. Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor’u 4-1 mağlup ederek ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da gündem transfer... Mavi-Lacivertli ekip, son dönemde transfer çalışmalarına hız verirken, geçtiğimiz günlerde kulüp Başkanı Murat Sancak, dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli ile ilgilendiklerini açıklamıştı. Bundan kısa süre sonra ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, söz konusu transfer hedefini, “Balotelli için deli diyorlar. Adana’da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var. Böyle bir marka oyuncunun kadromuzda olmasını istiyoruz” sözleriyle değerlendirdi.