Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor 'un kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan isimler arasında yer alan Anthony Nwakaeme ile bordo-mavililer arasındaki ipler koptu. Nijeryalı oyuncunun talepleri sonrası Karadeniz devi yeni sözleşme imzalamadı. Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig devine transfer olabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

26 GOLE KATKI SAĞLADI

33 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 36 müsabakada forma giydi. Nijeryalı oyuncu bu süreçte Karadeniz devinin formasıyla rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Anthony Nwakaeme takım arkadaşlarına 11 gol pası verdi.

ANLAŞAMADI, AYRILDI

Trabzonspor'un yıldızı ile bordo-mavililer arasında geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana süren pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı. Bordo-mavililerin 2018-2019 sezonunda 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı oyuncu kısa bir süre önce takıma veda etti. Anthony Nwakaeme sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SADECE 1 KEZ BONSERVİS ÖDENDİ

Vejle Kolding altyapısında yetişen Anthony Nwakaeme daha sonra Universitatea Cluj, Arieşul Turda, Petrolul, Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva formaları giydi. Nijeryalı oyuncu için tek bonservis ücretini Trabzonspor ödedi. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Trabzonspor'dan ayrılma kararı alan Anthony Nwakaeme kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Nijeryalı futbolcu paylaşımda olay ifadeler kullandı. Ayrılık sürecine değinen Anthony Nwakaeme paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım.

HULL CİTY VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE

Süper Lig'in son şampiyonuna veda eden Anthony Nwakaeme'yle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Nijeryalı sol kanat oyuncusunun Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le görüşmelerde bulunduğu belirtildi. Öte yandan Cyle Larin'le yollarını ayıran Beşiktaş 'ın da Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek için devrede olduğu öne sürüldü. (Skorer)