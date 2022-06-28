Antalyaspor’da teknik direktör Nuri Şahin’in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle takımda yerli iskeletini genişletmek isteyen Kırmızı- Beyazlılar hem tecrübeli hem de geleceğe yatırım olarak gördüğü isimlerle imza aşamasına geldi. Bir süredir Ömer Toprak’ın transferine nokta koymaya çalışan Akdeniz ekibi, mutlu sona ulaştı. Ömer Toprak’ın yarın 2 yıllık resmi sözleşme imzalamaya geleceği belirtildi. Ömer’in yanı sıra Başakşehir’den ayrılan Tolga Ciğerci ile de her konuda anlaşma sağlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu da aynı Toprak gibi 2 yıllık mukavele imzalayacak.

Arda Okan geleceğe yatırım

Transfer harekatına ara vermeden devam eden Güney ekibi ayrıca 1. Lig’den düşen Kocaelispor’un 26 yaşındaki 10 numarası Yiğit Ali Bayrak’la da el sıkışıldı. Antalyaspor, geleceğe yatırım olarak da Fenerbahçe ’nin genç yeteneği, sol kanatta oynayan 19 yaşındaki Arda Okan Kurtulan’ı da kiralık olarak transfer etme düşüncesinde.