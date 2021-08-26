Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'nin transfer listesinde yer aldığı konuşulan Alexis Sanchez, Inter'deki geleceğine ve sağlık durumunda ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sakatlığının devam ettiğinin ve iyileşme sürecinde olduğunun altını çizen 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Tedavim başladı ve gayet iyi gidiyor. Yakında takımla birlikte antrenmanlara başlayacağımı düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz. Inter'de çok mutluyum. Sahalara geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alexis Sanchez, sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta oynanan Genoa maçında forma giyememişti. Şilili futbolcu, bu hafta oynanacak Hellas Verona müsabakasının da kadrosuna alınmadı.