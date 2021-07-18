Çin Ligi ek iplerinden JS Suni ng’le sözleşme sinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Alex Teixeira, yaz transfer dönemiyle birlikte Kara Kartal ’ın radarına girmişti. 31 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için çalışmalarını sürdüren yönetim, bu transferi bitirme noktasına geldi. Kartal’ın 2.5 milyon Euro’luk maaş önerisine olumlu yanıt veren ancak ek olarak imza parası talebinde bulunan tecrübeli futbolcunun, istediği 2 milyon Euro’luk bedelden indirime gitmesinin ardından Beşiktaş ’la anlaşma zeminine yaklaştığı ifade edildi. Tarafların son pürüzleri de aşmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Ailesi de hazır

Brezilya’da ailesiyle birlikte tatilini sürdüren başarılı futbolcu, Josef de Souza aracılığıyla Kara Kartal’a mesaj göndermişti. Beşiktaşlı futbolcunun kendisini ve ailesini İstanbul’a gelmek için ikna ettiği Teixeira, anlaşmanın resmiyet kazanması sonrasında hiç zaman kaybetmeden harekete geçecek.

50 milyon Euro ödendi

Suning’deki kariyerinde 10 numara hattına ek olarak sol ve sağ kanat ile ikili formasyonda forvet de oynayabilen Teixeira, anlaşmanın finalize edilmesi halinde Siyah-Beyazlı formanın en önemli güçlerinden biri olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu, 5 yıl önce Shakhtar’dan Uzak Doğu’ya tam 50 milyon Euro karşılığında geçiş yapmıştı.