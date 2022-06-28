Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor , geçen sezon Almanya ekibi Greuther Fürth takımında forma giyen Mert Yusuf Torlak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'un tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, “Takımımızın ilk transferini Almanya’nın Greuther Fürth takımında oynayan Mert Yusuf Torlak ile yapıyoruz. Gelecek vadeden bir oyuncu Mert Yusuf Torlak, hem kendisine hem de Alanyaspor’umuza hayırlı uğurlu olsun. Mert kardeşim de burada ağabeyleri gibi kendisini geliştirecek. Hedefleri için çok çalışıp gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Akdeniz ekibinin yeni oyuncusu Mert Yusuf Torlak ise Alanyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Alanyaspor’a gelmekle en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur” diye konuştu.