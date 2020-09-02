Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, flaş bir transfer yaptı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile hafta sonu sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Leeds United altyapısından yetişen İngiliz kanat oyuncusu, kariyerinde Tottenham, Everton ve Burnley formasıyla Premier Lig'de boy gösterdi. Profesyonel kariyerinde 483 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 40 gol bırakmayı başardı.

İngiltere A Milli Takım formasını 15 kez giyen tecrübeli oyuncu, gol kaydedemedi.







