Son dakika transfer haberi! Aaron Lennon Kayserispor'da
Son dakika transfer haberi... Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Aaron Lennon'ı transfer ettiklerini duyurdu. Kariyerinde Leeds United, Tottenham ve Everton gibi önemli kulüplerde boy gösteren Lennon, ilk ülkesi İngiltere dışında futbol oynayacak.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, flaş bir transfer yaptı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile hafta sonu sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Leeds United altyapısından yetişen İngiliz kanat oyuncusu, kariyerinde Tottenham, Everton ve Burnley formasıyla Premier Lig'de boy gösterdi. Profesyonel kariyerinde 483 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 40 gol bırakmayı başardı.
İngiltere A Milli Takım formasını 15 kez giyen tecrübeli oyuncu, gol kaydedemedi.