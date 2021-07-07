Takım bütçesini en az yüzde 30 indirmeyi hedefleyen sarı kırmızılılarda önemli bir karara imza atıldı. Kadrosunu hem güçlendirip hem de mali açıdan doğru bir yapıya oturtmak isteyen G.Saray yönetimi, yeni transferleri için kaptanı Muslera’nın aldığı maaşı ‘tavan ücret’ rakamını netleştirdi. Sarı kırmızılılar bu transfer döneminde kadrosuna katacağı isimlerin yıllık garanti ücreti 2.5 milyon Euro’nun üzerinde olmayacak.

FEGHOULi-FALCAO İLE VEDALAŞILACAK

Yeni transferlerinin maliyetleri üzerine titizlikle çalışıp bu kriteri getiren Galatasaray yönetimi, garanti ücreti el yakan isimlerle de yollarını ayırıp rahatlamak istiyor. Garanti ücreti belirlenen 2.5 milyon Euro’nun üzerinde olan Feghouli ve Falcao ile de bu transfer döneminde yüksek kontratlarından kurtulmak için yoğun bir çaba harcanacak.

%30 iNDiRiM

3 Milyon 350 bin Euro alan Feghouli, 5 milyon Euro garanti ücreti olan Falcao ile vedalaşıp tavan rakamı da 2.5 milyon Euro’da tutarak takım bütçesini yüzde 30 indirmenin hesapları yapılıyor.

BARIŞ TAMAM SIRA GEDSON’DA

G.Saray, teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Barış Alper Yılmaz’ın transferini bitirdi. 21 yaşındaki Alper ile 5 yıllık sözleşme imzalayan G.Saray, genç oyuncu için Keçiörengücü’ne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Barış, 53 numaralı formayı giyecek.

G.Saray’ın bu transfer sonrasında tüm hedefi Gedson için de imzaları atmak olacak. Aslan, Benfica’ya 10 milyon Euro’luk bir paket teklif etti. (Hürriyet)