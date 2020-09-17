Transferin şampiyonu Fenerbahçe, asıl bombaları şimdi patlatacak... Kadrosuna kattığı 12 yeni ve flaş isimle dikkat çeken Sarı-Lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyordu. Enner Valencia transferine rağmen bir golcü daha takıma katmak isteyen Kanarya, Vedat Muriç’in İtalyan ekibi Lazio’ya gidişi sonrasında iki forvet almak için gaza bastı.

Oyuncularda problem yok

Mario Mandzukic ve Diego Costa iddialarını yalanlayan yönetimin hedefindeki isimlerin Aston Villa’dan Mbwana Samatta ve Porto’dan Ze Luis olduğu öğrenilmişti. İki oyuncu için yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Golcülerin satın alma opsiyonlu kiralanması adına kulüplerin ikna edilmeye yakın olduğu kaydedildi. Oyuncu cephelerinde ise herhangi bir problemin bulunmadığı belirtildi. Yani Fenerbahçe artık yeni golcülerin imzası için geri sayıma geçti.

Derbiye yetişecekler

Kanarya’da golcü transferi konusunda çok titiz davranılıyor. Yönetim ve teknik heyet, takıma katıldığı andan itibaren hemen performans alabilecekleri oyuncular istiyor. Samatta ve Ze Luis’in de bu kriterlere uyması nedeniyle liste başında olduğu öğrenilirken, Ali Koç ve kurmayları iki yıldızı da gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına yetiştirmeyi planlıyor.