Son dakika transfer gelişmesi

Başakşehir Bursaspor'dan üç genç oyuncu ile sözleşme yaptı. Kulübün sosyal medya hesaplarından sözleşmelerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüz, Bursaspor’dan Muhammet Şengezer ile 5 senelik, Muhammet Emin Sarıkaya ile 3 senelik ve Emir Şenocak ile sözleşme imzalamıştır. Üç oyuncuya da ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.



